Tornado é registrado no Paraguai a menos de 60 km do Paraná





Uma tempestade de forte intensidade registrada na tarde de domingo (21) no departamento de Alto Paraná, no Paraguai, provocou a formação de um tornado, segundo avaliação de uma especialista da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O fenômeno foi registrado em imagens feitas por moradores entre as cidades de Santa Rita e Santa Rosa del Monday, a cerca de 57 quilômetros de Foz do Iguaçu.

Até o fim da tarde, não havia registro de feridos nem de grandes danos materiais, de acordo com autoridades locais. A análise dos vídeos e dados do radar meteorológico do Simepar indicou a presença de nuvens com alto potencial para tempestades severas, capazes de gerar tornados, ventos fortes e granizo.

Produtores rurais relataram susto com a passagem do fenômeno, considerado incomum na região. A Direção de Meteorologia e Hidrologia do Paraguai havia emitido alerta para tempestades ao longo do dia. As autoridades orientam que a população acompanhe os comunicados oficiais e evite exposição durante eventos climáticos intensos, destacando que episódios semelhantes podem se repetir com a chegada do verão.