Incêndio em residência deixa moradores desesperados no bairro Raiz
Por Portal Do Holanda
21/12/2025 15:13:53
21/12/2025 14h37 — em
Amazonas
Manaus/AM – Um incêndio em uma residência na rua Paço Real, no bairro Raiz, assustou moradores no início da tarde deste domingo (21).
Populares tentaram conter as chamas e chegaram a quebrar a porta do imóvel, que aparentemente estava vazio, mas o fogo se espalhou rapidamente.
Diante do risco, moradores retiraram os móveis de casa, temendo que o incêndio se alastrasse para residências vizinhas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate às chamas.
