Incêndio em residência deixa moradores desesperados no bairro Raiz





Manaus/AM – Um incêndio em uma residência na rua Paço Real, no bairro Raiz, assustou moradores no início da tarde deste domingo (21).

Populares tentaram conter as chamas e chegaram a quebrar a porta do imóvel, que aparentemente estava vazio, mas o fogo se espalhou rapidamente.

Diante do risco, moradores retiraram os móveis de casa, temendo que o incêndio se alastrasse para residências vizinhas.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e atua no combate às chamas.