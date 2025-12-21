Vídeo mostra moradores tentando conter incêndio em casa no bairro Raiz
Por Portal Do Holanda
21/12/2025 15:17:27
21/12/2025 14h51 — em
Amazonas
Manaus/AM - Moradores da rua Paço Real, no bairro Raiz, viveram momentos de tensão no início da tarde deste domingo (21) após um incêndio atingir uma residência.
Antes da chegada do Corpo de Bombeiros, vizinhos tentaram conter as chamas por conta própria e chegaram a quebrar a porta do imóvel, que aparentava estar vazio.
Apesar do esforço, o fogo se espalhou rapidamente, levando os moradores a retirarem móveis e outros objetos das casas próximas, temendo que as chamas atingissem outras residências da área.
