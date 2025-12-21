Confira os horários das missas de Natal em Manaus





Manaus/AM- As igrejas católicas de Manaus divulgaram o cronograma de celebrações para o Natal, data que marca o nascimento de Jesus Cristo e representa um dos momentos mais solenes do calendário cristão.

Com opções em diversos bairros, as missas ocorrem na quarta-feira (24), véspera de Natal, e na quinta-feira (25), abrangendo turnos que vão da manhã até a noite.

Região Central e Entorno

* Catedral Metropolitana Nossa Senhora da Conceição: Quarta (24) às 18h; Quinta (25) às 10h.

* Igreja São Sebastião: Quarta (24) às 20h; Quinta (25) às 12h, 16h, 18h e 20h.

* Santuário Nossa Senhora de Fátima (Praça 14): Quarta (24) às 17h30 e 19h30; Quinta (25) às 8h30 e 18h30.

* Santuário Nossa Senhora Aparecida (Aparecida): Quarta (24) às 19h; Quinta (25) às 18h.

* Santuário São José Operário (Praça 14): Quarta (24) às 20h; Quinta (25) às 18h.

Zonas Sul, Oeste e Centro-Sul

* Igreja Nossa Senhora das Graças (Vieiralves): Quarta (24) às 17h e 20h; Quinta (25) às 17h e 20h.

* Igreja Nossa Senhora de Nazaré (Adrianópolis): Quarta (24) às 20h; Quinta (25) às 8h e 18h.

* Igreja Sagrada Família (Tarumã/Av. do Turismo): Quarta (24) às 19h30; Quinta (25) às 18h.

* Igreja São Raimundo Nonato (São Raimundo): Quarta (24) às 19h; Quinta (25) às 19h.

* Igreja Santo Afonso (Chapada): Quarta (24) às 20h; Quinta (25) às 18h.

* Igreja Nossa Senhora do Carmo (Raiz): Quarta (24) apenas às 18h.

Zonas Norte e Leste

* Igreja São Bento (Cidade Nova): Quarta (24) às 19h; Quinta (25) às 16h e 19h30.

* Igreja São Pedro Apóstolo (Petrópolis): Quarta (24) às 18h e 20h; Quinta (25) às 8h30 e 18h.