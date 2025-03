Bolsonaro confirma ato em Manaus em defesa de investigados do 8 de janeiro

A mobilização integra um movimento mais amplo de apoiadores do ex-presidente, que buscam reverter decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) relacionadas às condenações dos participantes dos atos de 8 de janeiro.

A decisão foi anunciada durante sua participação no podcast Flow, após um pedido inicial de cancelamento do evento.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.