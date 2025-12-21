Vídeo mostra desespero de moradores durante incêndio em residência na Raiz
Por Portal Do Holanda
21/12/2025 15:18:10
21/12/2025 15h09 — em
Amazonas
Manaus/AM – Um incêndio atingiu uma residência na rua Paço Real, no bairro Raiz, na tarde deste sábado (21), e causou momentos de tensão entre moradores da região.
Imagens registradas pela equipe do Portal do Holanda mostram o desespero e a correria de vizinhos, que tentaram retirar pertences e conter o fogo, temendo que as chamas se alastrassem para outras casas.
O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio e evitar que o fogo provocasse maiores danos.
Veja também
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.
ASSUNTOS: Amazonas