Nilton Lins

Vídeo mostra desespero de moradores durante incêndio em residência na Raiz

Por Portal Do Holanda

21/12/2025
Amazonas



Manaus/AM – Um incêndio atingiu uma residência na rua Paço Real, no bairro Raiz, na tarde deste sábado (21), e causou momentos de tensão entre moradores da região.

Imagens registradas pela equipe do Portal do Holanda mostram o desespero e a correria de vizinhos, que tentaram retirar pertences e conter o fogo, temendo que as chamas se alastrassem para outras casas.

 

 

O Corpo de Bombeiros foi acionado e chegou rapidamente ao local, conseguindo controlar o incêndio e evitar que o fogo provocasse maiores danos.

 

