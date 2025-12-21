Na semana do Natal, famílias recebem mais de 40 toneladas de alimentos no Amazonas





Manaus/AM - O governador Wilson Lima realiza, nesta segunda-feira (22), na semana do Natal, a entrega de cerca de 40 toneladas de alimentos destinados a pessoas em situação de vulnerabilidade social.

A ação deve beneficiar aproximadamente 2 mil famílias e faz parte do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) e do Programa de Assistência Familiar (PAF), que incentivam a compra direta da produção da agricultura familiar e a distribuição dos alimentos a instituições socioassistenciais.

A iniciativa reforça as políticas estaduais de segurança alimentar, garantindo alimentos de qualidade às famílias que mais necessitam, ao mesmo tempo em que fortalece a agricultura familiar e assegura geração de renda aos produtores rurais.