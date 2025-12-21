Curto-circuito pode ter provocado incêndio em residência no bairro Raiz
Por Portal Do Holanda
21/12/2025 15:21:18
21/12/2025 15h21
Amazonas
Manaus/AM – Um incêndio atingiu uma casa na rua Paço Real, no bairro Raiz, na tarde deste domingo (21). As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros, e ninguém ficou ferido.
De acordo com a corporação, havia moradores no imóvel no momento em que o fogo começou, mas todos conseguiram sair rapidamente. O incêndio teria se iniciado na caixa do ar-condicionado e, em seguida, se espalhado para o forro da residência.
A principal suspeita é de que um curto-circuito na fiação elétrica tenha provocado o incêndio. No entanto, a causa exata só poderá ser confirmada após a realização de perícia técnica.
