Saiba quais tipos de câncer mais afetam os amazonenses e como se prevenir

Manaus/AM - A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) divulgou uma lista dos tipos de cânceres que mais afetam a população do estado. Entre os homens, os casos mais frequentes são de próstata e estômago. Já entre as mulheres, os tipos mais comuns são os de colo de útero e mama.

Segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca), no Amazonas, os cânceres de próstata e estômago atingem mais de 700 homens, por ano. Os casos de colo de útero e mama, entre mulheres, cresce e mais de 1.100 são afetadas. Veja lista completa:

Homens

1º Próstata

2º Estômago

3º Pele

4º Pulmão

5º Cólon

6º Boca

7º Esôfago

8º Reto

9º Fígado

Mulheres

1º Colo do útero

2º Mama

3º Glândula Tireóide

4º Estômago

5º Corpo do Útero

6º Ovário

7º Pele

8º Brônquios e pulmões

9º Reto

De acordo com o diretor-presidente da FCecon, mastologista Gerson Mourão, qualquer pessoa pode desenvolver a doença, mas alguns hábitos saudáveis pode evitar o surgimento dela.

O mastologista, que chama a atenção da população para o consumo de alimentos industrializados, para o fumo e para a ingestão de bebidas alcoólicas em excesso.

“A alimentação tem um espectro, quanto mais natural, menor a agressividade para a pessoa que está comendo aquilo, e quanto mais artificial, ela se torna mais perigosa. Quando você pegar uma latinha, muito bem temperada, você tem de se lembrar que seria melhor se estivesse com uma salada ou algo natural na sua mesa. Outra coisa, as pessoas que fumam, o risco também tende a aumentar, a bebida também aumenta mais a chance de ter câncer”, afirmou Mourão.

Prevenção

Outra forma eficaz de evitar as doenças, indicadas pelo mastologista são as vacinas e exames de prevenção, ambos disponíveis, para homens e mulheres.

“Fazer a vacina das meninas de 9 aos 14 anos, dos meninos de 11 aos 14 anos, você estaria prevenindo câncer do cólon, câncer do reto, o câncer de boca, da garganta, então vários cânceres estariam sendo prevenidos só com a vacinação. Então, dicas gerais, para os homens; evite a bebida, evite o fumo, faça o toque retal; e para as mulheres; faça o seu preventivo, anualmente, e a mamografia, uma vez por ano, depois dos 40 anos”, finalizou o médico.