Prefeitura de Manaus divulga locais de atendimento das Unidades Móveis de Saúde da Mulher

Manaus/AM – As Unidades Móveis de Saúde da Mulher, geridas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), continuarão o atendimento à população feminina nos mesmos locais a partir da segunda-feira (13). O serviço oferece cuidados de atenção primária, com foco no pré-natal, rastreio do câncer de mama e do colo do útero, além de consultas médicas, exames e vacinação. As unidades atendem em cinco locais distintos, distribuídos pelas zonas Norte, Leste, Oeste, Sul e rural da cidade.

As unidades móveis começaram a operação em julho de 2023 com três estruturas e agora contam com cinco. De acordo com a secretária em exercício da Semsa, Aline Rosa Martins, as unidades móveis têm como objetivo levar os serviços de saúde essenciais a comunidades distantes das unidades básicas de saúde. Elas oferecem, entre outros serviços, testes rápidos, consultas de enfermagem, mamografias, ultrassonografias e a dispensação de medicamentos da farmácia básica.

Cada unidade móvel atenderá uma zona distrital da cidade até o final deste mês. Para receber os serviços, as usuárias devem apresentar documento de identidade e cartão do SUS.

Endereços das Unidades Móveis de Saúde da Mulher da Semsa:



Zona Norte

Avenida Atroaris, conjunto Renato Souza Pinto – Cidade Nova

6 a 17/1



Zona Oeste

Rua Cmte. Edno Rios, conjunto Santos Dumont – Bairro da Paz

6 a 24/1



Zona Leste

Rua Hibisco, s/n, campo Unidos do Nova Vitória, comunidade Nova Vitória – Gilberto Mestrinho

6 a 17/1



Zona Sul

Santuário Nossa Senhora de Fátima, avenida Tarumã, s/nº, esquina com rua Jonathas Pedrosa – Praça 14 de Janeiro

23/12/2024 a 17/1/2025



Zona Rural

Escola Municipal Esmeralda Soares Neves, avenida Peixe-Cavalo, 656 – Tarumã-Açu

6 a 31/01.