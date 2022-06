Policiamento nas ruas de Manaus é intensificado após morte de L7; vídeo

“Estamos empregando nessa ação 320 policiais, 111 viaturas motorizadas de duas e quatro rodas, um helicóptero, além de todo o aparato técnico e operacional da instituição, com apoio dos demais órgãos e departamentos do sistema de segurança pública. Toda essa mobilização tem a finalidade de mantermos a ordem e a preservação do patrimônio público, promovendo efetiva e máxima segurança aos cidadãos da cidade de Manaus e seu entorno”, explicou o chefe da operação e comandante do Policiamento Especializado (CPE), coronel PM Klinger Paiva.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.