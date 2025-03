Polícia Civil divulga imagem de frentista que desapareceu em Manaus

De acordo com o Boletim de Ocorrência (BO), desde então, David não manteve contato com seus familiares nem compareceu ao posto de combustível onde trabalha.

Manaus/AM - A Polícia Civil do Amazonas (PC-AM), divulga a imagem do frentista David de Oliveira Brandão, de 34 anos, que está desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (3). Ele foi visto pela última vez por volta das 4h30, saindo de casa, na rua Santiago Dantas, bairro Novo Israel, zona norte de Manaus, a caminho do trabalho.

