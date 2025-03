Sine Manaus oferta 225 vagas de emprego nesta sexta–feira

Manaus/AM - O Sine Manaus, oferta 225 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta sexta–feira, 7/3, das 8h às 14h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS), no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital”, ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br, para fazer a solicitação de cadastro.

20 vagas - Ajudante de limpeza

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - executar trabalhos de limpeza em geral em edifícios e outros locais, para manutenção das condições de higiene e conservação do ambiente.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Pedreiro

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter disponibilidade para residir um período em Silves, cidade localizada no interior do Amazonas, e possuir documentação completa possuir (com dispensa militar);

Atividades - Executar tarefas de demolição de estruturas de alvenaria, quebra de pisos e bases de concreto, construção e reparos em edificações de alvenaria; executar escavações, escoramento de valas, recomposição de pisos e trabalhos em locais úmidos ou encharcados; efetuar trabalhos gerais de armação de ferragens no pátio da empresa e no campo, com a utilização de ferramentas manuais e mecânicas; cortar, dobrar, armar e fazer amarrações de ferragens; auxiliar no descarregamento de ferragens no pátio; encaminhar as armações confeccionadas para as frentes de serviço; organizar e fazer a limpeza do local de trabalho; conhecer as políticas do SAQP, aspectos e impactos, além dos perigos e riscos associados às suas atividades.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Carpinteiro

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade para residir um período em Silves, cidade localizada no interior do Amazonas, e possuir documentação completa possuir (com dispensa militar);

Atividades - Conhecer e operar máquinas beneficiadoras de madeira, dentre elas: furadeira, serra circular; confeccionar e/ou recuperar formas e painéis de madeira para montagem de estruturas de concreto, medindo, serrando, furando, pregando, nivelando, aprumando e planando a madeira; fabricar e/ou reformar barracões, galpões, alojamentos, andaimes, passarelas, pontes, carrocerias de caminhões, escoramento e contenção; realizar a limpeza do local de trabalho; realizar trabalhos de carpintaria em geral; conhecer as políticas do SAQP, aspectos e impactos, além dos perigos e riscos associados às suas atividades.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

10 vagas - Armador

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter disponibilidade para residir um período em Silves, cidade localizada no interior do Amazonas, e possuir documentação completa possuir (com dispensa militar);

Atividades - Executar trabalhos de corte, dobra, alinhamento e armação de ferragens para estruturas de concreto armado, seguindo orientações e determinações da chefia; conhecer as políticas do SAQP, aspectos e impactos, além dos perigos e riscos associados às suas atividades; conhecer a política do SAQP; conhecer os objetivos da Elecnor do Brasil pertinentes ao Sistema de Gestão Integrado; conhecer os aspectos ambientais significativos e os impactos ambientais reais ou potenciais associados ao seu trabalho; conhecer e contribuir para a eficácia do Sistema de Gestão Integrado, incluindo os benefícios de desempenho melhorado; conhecer as implicações e potenciais consequências de não estar em conformidade com os requisitos do Sistema de Gestão Integrado, incluindo o não atendimento aos requisitos legais e outros requisitos da organização; conhecer incidentes e resultados de investigações relevantes passadas; conhecer e reconhecer perigos, riscos de SST e ações determinadas que sejam relevantes para eles; reconhecer e se afastar das situações de trabalho que considerar como um perigo iminente e grave para sua vida ou saúde; conhecer e aplicar os procedimentos pertinentes às suas funções e cargos; exercer a função de auditor interno, quando solicitado, sem prejuízo às atividades já desenvolvidas.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

35 vagas - Operador de Produção II

Escolaridade - ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - Vaga destinada a candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato precisará morar em Santa Catarina, ter disponibilidade de horário e possuir documentação completa.

Atividades - trabalhar com processamento de carne de frango, em setores diversos, com utilização de facas, ambiente climatizado, atividades como corte, coleta, pesagem e embalagem de alimentos, desossar, embalar, pesar, processar alimentos, derivados de carne de frango e suínos.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Cozinha

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa possuir;

Atividades - Auxiliar nos serviços de alimentação, ajudar outros profissionais da área no pré-preparo, preparo e processamento de alimentos, na montagem de pratos; verificar a qualidade dos gêneros alimentícios; minimizar os riscos de contaminação; trabalhar em conformidade com normas e procedimentos técnicos de qualidade, segurança, higiene e saúde.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Produção em Padaria

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho ou primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa possuir (com dispensa militar);

Atividades - Preparar e pesar ingredientes para a produção de pães, bolos e outros produtos de padaria; operar máquinas e equipamentos utilizados na produção de alimentos; realizar a limpeza e manutenção de equipamentos e utensílios utilizados na produção; manter a área de produção limpa e organizada.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Carpinteiro

Escolaridade - ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades - cortar, armar e instalar estruturas de madeira.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

2 vagas - Estágio em Engenharia Civil

Escolaridade - cursando ensino superior em Engenharia Civil;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios - ter documentação completa;

Atividades - aplicação de teorias na prática, disponibilidade para trabalhar em obras, solicitação de compras de materiais, controle de custos, elaboração de orçamentos.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Auxiliar de Limpeza

Escolaridade - ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - possuir documentação completa;

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

1 vaga - Líder de departamento

Escolaridade - ensino médio completo ou cursando superior;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios - ter curso de Excel; Administração; Contabilidade; Marketing e possuir documentação completa;

Atividades – liderar equipe, coordenando processos e resultados.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga

Vagas no Comércio – 8

5 vagas – Açougueiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar tratamentos especiais em carnes, salgando, secando, prensando e adicionando conservantes; acondicionar carnes em embalagens individuais, manualmente ou com o auxílio de máquinas de embalagem a vácuo; trabalhar em conformidade a normas e procedimentos técnicos e de qualidade, segurança, higiene, saúde e preservação ambiental;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Guindaste

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – operar guindastes móveis, preparando a área para operação e desencadeando movimentos para içar e movimentar materiais, matérias–primas e outras cargas diversificadas transportar os materiais por meio de guindastes móveis, utilizando acessórios conforme o tipo de carga e descarga.

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Fiscal de Caixa

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – prestar suporte aos operadores de caixa nas movimentações do “checkout”, abrangendo o controle do fundo de reserva, fornecimento de troco, “sangria” dos valores recebidos, além de observar o suprimento de embalagens descartáveis, o empacotamento dos produtos e a ordem no local;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.



Vagas na Indústria – 51



50 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino fundamental incompleto;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – vaga destinada para candidatos que estão em busca de novos desafios, pois o candidato vai precisar morar em Várzea Grande (MT) e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – executar atividades operacionais em setores de apoio ou produção de frios, visando garantir a manutenção, organização, limpeza ou operação de atividades na unidade;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – receber valores; realizar constantemente os depósitos no cofre, à medida que forem recebendo os pagamentos efetuados pelos clientes; conferir se está correto o produto de acordo com a nota fiscal; dar informações sobre os produtos, tais como: garantia, troca;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas em Serviços – 49

9 vagas – Auxiliar de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada

na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – auxiliar na instalação, manutenção preventiva e corretiva de sistemas de refrigeração e ventilação; montar tubulações, avaliar o dimensionamento de locais para instalação de equipamento e realizar testes finais nos equipamentos;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

6 vagas – Mecânico de Refrigeração

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Mecânico de Refrigeração, conhecimento em manutenção de Self, Splitão, Splits Piso de Teto, Cassete, Chiller, Bombas e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar instalação e manutenção em equipamentos de refrigeração e climatização comercial, respeitando legislações, normas técnicas, ambientais, de qualidade, de saúde e de segurança;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Oficial de Manutenção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar manutenção predial em telhado; hidráulica; alvenaria; assentamento de cerâmicas; pintura;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Eletricista de Automóveis

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – reparar e instalar sistemas elétricos de veículos automotores;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Consultor de Vendas

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Informática e documentação completa;

Atividades – telemarketing, atendimento ao cliente e abordagens de novos clientes, vendas;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Divulgador de Comercial Externo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – captação de novos clientes através de ações externas;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Soldador

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de soldador nos processos tig, mig, mag e eletrodo revestido e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – soldar peças com utilização de soldas: MIG, eletrodo revestido, TIG, MAG, Acro submerso, regular máquina de solda, verificar o nível, de amperagem ideal, selecionar a lente ideal da máscara de solda, limpar a máquina e o setor ao final o expediente e recolher o cabo;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

4 vagas – Montador Naval

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso básico em Construção Naval e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – realizar montagem em estrutura metálicas, preparar peças estruturais, instalar e recuperar estruturas;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Jardineiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – relacionadas ao cultivo de plantas, formação e conservação de parques, jardins, pomares, hortos florestais, vasos ornamentais; controlar os padrões produtivos e o fluxo de materiais a serem;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

5 vagas – Auxiliar de Limpeza

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência em limpeza e conservação de hospitais e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – responsável por executar trabalhos de limpeza e conservação em geral nas dependências internas e externas da empresa;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

14 vagas – Servente de Obras

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – demolir edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparar canteiros de obras, limpar a área e compactando solos; efetuar manutenção de primeiro nível, limpar máquinas e ferramentas, verificar condições dos equipamentos e reparar eventuais defeitos mecânicos nos mesmos; realizar escavações e preparar massa de concreto e outros materiais;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

1 vaga – Motorista de Ônibus Urbano

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Transporte Coletivos de passageiros, Direção Defensiva, Carteira Nacional de Habilitação categoria “D” dentro do prazo de validade, disponibilidade de horário e documentação completa (com dispensa militar);

Atividades – atua na condução de transporte coletivo, seguindo as normas de trânsito e realizando as rotas estipuladas pela empresa;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

Vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) – 25

15 vagas – Operador de Produção – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de TBO e documentação completa;

Atividades – operar na linha de montagem dos componentes eletrônicos;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.

10 vagas – Cobrador de Transportes Coletivos – vagas exclusivas para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter documentação completa;

Atividades – atendimento ao cliente, recebimento de passagens, prestações de contas, abertura e fechamento de sessão no validador do coletivo;

Disponível até 7/3/2025 ou encerramento da vaga.