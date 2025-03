Detran-AM abre 160 vagas em cursos gratuitos no Amazonas

Manaus/AM - A Escola Pública de Trânsito (Eptran), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), está oferecendo 160 vagas para seis cursos no município de Parintins, localizado a 369 quilômetros de Manaus. Entre os cursos disponíveis estão Especialização e Atualização para Mototaxista e Motofretista, Direção Defensiva e Atualização para Renovação de CNH. As aulas acontecerão entre os dias 24 e 28 de março, com turmas nos turnos da manhã, tarde e noite.

Os cursos de Atualização de Mototaxista e Motofretista terão 20 vagas cada e serão realizados nos dias 24 e 25 de março, das 8h às 17h10. Já os cursos de Especialização para Mototaxista e Motofretista, com 30 vagas cada, também começam no dia 24, mas seguem até o dia 26. Para os interessados nos cursos de Direção Defensiva e Atualização para Renovação de CNH, as aulas ocorrerão entre os dias 24 e 28, das 18h às 21h20.

Os interessados devem realizar suas inscrições no Polo Avançado do Detran Amazonas em Parintins, na rua Jonathas Pedrosa, 274, no bairro Centro. Dúvidas podem ser esclarecidas pelo número (92) 99351-6531, disponível exclusivamente para ligações.