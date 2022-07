Novo Ceti inaugurado em Boca do Acre possui até sala especializada em robótica

Manaus/AM - A gestão do governador Wilson Lima entregou nessa quinta-feira (28) mais um Centro Educacional de Tempo Integral (Ceti) em Boca do Acre. O Ceti Elias Mendes da Silva possui salas amplas, com acessibilidade, laboratórios de informática e ciências, biblioteca, áreas para esporte e lazer, e Espaço Maker, que é a sala de robótica.

“Com esses investimentos, estamos pavimentando um caminho seguro e com mais oportunidade para nossas crianças e adolescentes”, disse Wilson Lima por meio das redes sociais, uma vez que não esteve em Boca do Acre porque estava em uma visita técnica na fábrica da Moto Honda da Amazônia, em Manaus, a convite da diretoria.

Desde 2019, 12 unidades de tempo integral já foram entregues pelo governador Wilson Lima, em Manaus e no interior.

Os Ceti em obras contam com os recursos do Governo do Estado e do Programa de Aceleração do Desenvolvimento Educacional do Amazonas (Padeam), financiado pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).