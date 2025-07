Motorista derruba moto estacionada na Zona Azul e foge após acidente no Vieiralves; vídeo

A população pode colaborar com informações por meio do Disque-Denúncia da Polícia Civil, pelo número 181.

Imagens de uma câmera de segurança flagraram o momento em que o carro tentando mudar de faixa quando bate na motocicleta, uma Fazer 250, branca, que estava estacionada em uma vaga da Zona Azul. Com o impacto, a moto foi lançada ao chão. Nas imagens, o motorista desce do carro, aparentando verificar o prejuízo, e em seguida levanta a motocicleta, sem prestar qualquer tipo de assistência ou deixar informações para o proprietário do veículo. Depois, ele retorna ao carro e foge.

