"Lei Paulo Onça" combate violência no trânsito após morte de sambista em Manaus

Manaus/AM - O caso do sambista Paulo Onça, morto após ser agredido em um acidente de trânsito em Manaus, motivou a criação de um projeto de lei que busca promover ações de conscientização no trânsito. A proposta, de autoria coletiva de 14 deputados estaduais, foi apresentada na Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) e institui a campanha permanente "Na Direção do Respeito".

O objetivo é estimular a gentileza e o respeito mútuo entre motoristas e pedestres, por meio de atividades educativas e culturais realizadas durante todo o ano. A campanha deve envolver escolas, espaços culturais e veículos de comunicação, com foco na formação ética desde a infância. A proposta também prevê integração com outras ações, como o movimento Maio Amarelo.

A justificativa do projeto destaca que a morte do sambista evidencia a ausência de políticas voltadas à humanização do trânsito no estado. O slogan da campanha será: “No volante, sua escolha também dirige o destino do outro”. Paulo Onça morreu no dia 26 de maio, após passar cinco meses internado em decorrência das agressões sofridas.

A proposta segue em tramitação nas comissões técnicas da Aleam antes de ser levada ao plenário. Se aprovada, a "Lei Paulo Onça" poderá se tornar uma política permanente no Amazonas, buscando transformar uma tragédia em ações concretas para um trânsito mais seguro e respeitoso.