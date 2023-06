Lana Del Rey ganha árvore com seu nome durante viagem ao Amazonas

Lana veio ao Amazonas durante a sua folga entre o show que realizou no MITA Festival, no Rio de Janeiro, e o que irá realizar em São Paulo neste sábado (3).

A equipe do ecolodge posou com a cantora americana e sua equipe no que pareceu ser seu último dia de estadia por lá, e agradeceu sua "profunda sensibilidade ao procurar refúgio, tranquilidade, entretenimento e segurança em meio à exuberante floresta amazônica".

