Irmão de Lana Del Rey entrega localização da cantora no Amazonas

Lana desembarcou em Manaus ontem (30) e desde então foi flagrada em uma loja de conveniência no Cacau Pirêra, distrito do Iranduba.

Já circulavam rumores de que a cantora estaria neste hotel, e com o post do irmão, a localização foi dada como confirmada pelos fãs.

Grant publicou fotos em meio à floresta amazônica, em passeios e em meio aos bichos, além de mostrar um guia com um uniforme verde e o logotipo do Hotel Evolução Ecolodge.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.