Samira e Pedro conquistam público e sairão da Casa de Vidro do Sul para o BBB26





Manaus/AM -Os primeiros representantes da região Sul no Big Brother Brasil 26 foram oficialmente anunciados na noite deste domingo. Durante o programa Seleção BBB, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que Samira e Pedro conquistaram a preferência do público e garantiram suas vagas no time Pipoca.

A atendente de bar avançou na disputa com 58,77% dos votos, enquanto o vendedor ambulante consolidou sua entrada no reality com uma aprovação de 65,32%.

Agora, a dupla se junta aos demais participantes para a estreia da nova temporada.