   Compartilhe este texto
Nilton Lins

Samira e Pedro conquistam público e sairão da Casa de Vidro do Sul para o BBB26

Por Portal Do Holanda

11/01/2026 19h56 — em
BBB


Foto: Reprodução

Manaus/AM -Os primeiros representantes da região Sul no Big Brother Brasil 26 foram oficialmente anunciados na noite deste domingo. Durante o programa Seleção BBB, o apresentador Tadeu Schmidt revelou que Samira e Pedro conquistaram a preferência do público e garantiram suas vagas no time Pipoca.

A atendente de bar avançou na disputa com 58,77% dos votos, enquanto o vendedor ambulante consolidou sua entrada no reality com uma aprovação de 65,32%.

Agora, a dupla se junta aos demais participantes para a estreia da nova temporada.

Bastidores da Política - Amazônia, terra dos esquecidos Bastidores da Política
Amazônia, terra dos esquecidos

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: BBB26, BBB

+ BBB


Foto: Divulgação/Gshow

11/01/2026

BBB26 começa a ganhar forma com os primeiros Pipocas escolhidos pelo público

11/01/2026

Público celebra com festa e fogos a entrada de Marciele no BBB26; veja

11/01/2026

Casa de Vidro Sudeste: Milena e Marcel conquistam vaga no BBB26

11/01/2026

Casa de Vidro Nordeste: Maxiane e Marcelo são selecionados para o BBB26

11/01/2026

Jordana e Paulo Augusto vencem Casa de Vidro Centro-Oeste e entram no BBB26

Foto: Reprodução/Redes Socias

11/01/2026

Casa de Vidro de Manaus: Marciele e Brígido são selecionados para o BBB26

11/01/2026

BBB26: Patixa Teló rouba a cena ao visitar candidatos da Casa de Vidro de Manaus

11/01/2026

Ricardo e Paulo Augusto atendem pedidos, tiram camisas e pedem votos para entrar no BBB26

11/01/2026

Climão! Ricardinho, da Casa de Vidro de Manaus, critica Globo ao vivo

Foto: Reprodução/TV Globo

11/01/2026

Após Casa de Vidro, BBB26 terá "Laboratório" com nova chance para participantes

11/01/2026

BBB 26: Boi Caprichoso lança toada para Marciele Albuquerque, que está na casa de vidro

11/01/2026

BBB26: Tadeu Schmidt dá bronca ao vivo em participante que ameaçou desistir

11/01/2026

Chamada do BBB26 com Karol Conká provoca revolta entre fãs: "Culpa jogada no público"

Foto: Reprodução

11/01/2026

Decisão na Casa de Vidro: Votação para o BBB 26 encerra hoje em Manaus

11/01/2026

BBB26: Dupla vence desafio na casa de vidro após quatro horas e garante vantagem

10/01/2026

BBB26: Marciele se posiciona na Casa de Vidro de Manaus e pede que público não ataque Livia

Foto: Reprodução/Gshow

10/01/2026

Quem vai entrar no BBB26? Enquetes mostram favoritos das Casas de Vidro

10/01/2026

BBB 26: Milena e Gabriela se xingam e precisam ser separadas na Casa de Vidro; vídeo

10/01/2026

BBB26 tem primeira "agressão" e web pede expulsão de participante

10/01/2026

Brígido e Ricardinho protagonizam primeira treta da Casa de Vidro de Manaus; veja

Foto: Reprodução Globo

10/01/2026

Candidato do BBB revela que "seca" sexual só durou 15 dias por motivo médico

Foto: Reprodução

10/01/2026

BBB26: Brígido, da Casa de Vidro de Manaus, já demitiu a própria mãe

Foto: Reprodução/Redes Sociais

10/01/2026

Gabriela, da Casa de Vidro do BBB26, revela que gosta de comer carne crua

10/01/2026

BBB26: Internautas resgatam vídeo de Brígido e Patixa fazendo publi de motel em Manaus

Foto: Reprodução

09/01/2026

Candidatos da região Norte justificam por que merecem o BBB 26; confira

Foto: Reprodução

09/01/2026

CNU 2025: Começa prazo de recurso para prova de títulos; veja como contestar

Foto: Reprodução/Instagram

09/01/2026

Candidata da Casa de Vidro investiu R$ 40 mil em plásticas antes do BBB26

09/01/2026

BBB26: Candidatas Chaiany e Jordana trocam farpas na Casa de Vidro

09/01/2026

BBB26: Veja quem são os candidatos da região Centro-Oeste na Casa de Vidro


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!