Nilton Lins

BBB26 começa a ganhar forma com os primeiros Pipocas escolhidos pelo público

Por Portal Do Holanda

11/01/2026 20h36 — em
BBB


Foto: Divulgação/Gshow

O Big Brother Brasil 26 já tem seus primeiros integrantes confirmados após a conclusão da votação popular nas Casas de Vidro, etapa preparatória para a estreia oficial do reality, marcada para segunda-feira (12). A dinâmica permitiu que o público escolhesse homens e mulheres de cada região do país para compor o grupo Pipoca, reforçando a diversidade de perfis do elenco.

Ao todo, 20 candidatos participaram da fase nas cinco Casas de Vidro distribuídas em shoppings de diferentes regiões. Em cada casa regional, os espectadores votaram em um homem e uma mulher, definindo assim os dez primeiros participantes que agora estão oficialmente garantidos na edição 26 do programa.

Os selecionados representam todas as grandes regiões do Brasil. Pelo Norte, Brígido e Marciele garantiram as vagas; pelo Centro-Oeste, Paulo Augusto e Jordana; pelo Nordeste, Marcelo e Maxiane; pelo Sul, Pedro e Samira; e pelo Sudeste, Marcel e Milena.

A votação contou com milhões de votos registrados ao longo do fim de semana, mostrando o forte engajamento do público na escolha dos futuros moradores da casa mais vigiada do país. Todos os escolhidos já se preparam para iniciar a convivência no reality e disputar as próximas etapas da competição.

A participação popular na composição do elenco reforça a aproximação do público com a experiência do BBB, além de garantir diversidade de histórias e trajetórias desde o início da temporada. A estratégia também mantém a expectativa em alta para os anúncios dos participantes dos grupos Camarote e Veteranos, que devem ser divulgados em breve.

Com a definição dos dez primeiros Pipocas, a temporada do BBB26 promete movimentação e surpresas desde o início. O público agora acompanha a preparação dos escolhidos, enquanto a produção finaliza os detalhes para a estreia oficial, consolidando o reality como um dos mais assistidos e comentados do país.

