BBB: Confira os quatro participantes que disputam a liderança ao vivo hoje

Por Portal Do Holanda

22/01/2026 18h13 — em
BBB


Foto: Reprodução

A disputa pela coroa da semana no Big Brother Brasil começou com força total nesta quinta-feira (22). Após uma primeira etapa classificatória realizada ao longo do dia, Marcelo, Juliano, Babu e Sarah levaram a melhor e garantiram os tempos mais baixos da prova, colocando-se como os finalistas na corrida pela liderança.

O apresentador Tadeu Schmidt entrou em contato com a casa para anunciar os resultados parciais e confirmou que o quarteto agora se prepara para o momento decisivo. Embora tenham tido o melhor desempenho técnico até aqui, a liderança ainda não está definida.

Conforme anunciado pela produção, a segunda parte da prova será realizada durante a edição ao vivo de hoje. Os quatro competidores enfrentarão uma etapa complementar que definirá, de uma vez por todas, quem terá o poder de indicar um adversário ao paredão, além de garantir a imunidade e o acesso ao cobiçado Quarto do Líder.

A expectativa entre os participantes é alta, já que o resultado deve redesenhar as estratégias de jogo e as alianças para a formação do próximo paredão. O público conhecerá o novo líder da semana no final do programa desta noite.

Bastidores da Política - Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos Bastidores da Política
Amazônia: Preservação é discurso fácil que atende interesse dos ricos

ASSUNTOS: BBB26, BBB

