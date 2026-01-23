Jonas vence Prova do Anjo pela segunda vez e coloca Chaiany no Castigo do Monstro





Jonas venceu pela segunda semana consecutiva, a Prova do Anjo no Big Brother Brasil. Com o poder de imunizar um aliado no próximo paredão, o participante também teve a missão de definir os punidos com o Castigo do Monstro.

A escolhida da vez foi Chaiany, em uma decisão marcada por um acerto de contas. Ao justificar o castigo, Jonas foi direto: “Me julgou sem saber de nada. Pra próxima vez ter um pouco mais de noção”, disparou o Anjo da semana.

O Castigo: "Novelo de Lã" Chaiany deverá enfrentar uma tarefa de paciência e foco. Toda vez que a música do Monstro tocar, a participante terá que enrolar linhas por cores em diferentes novelos. A punição exige que ela interrompa qualquer atividade para cumprir a tarefa até que o sinal sonoro cesse.