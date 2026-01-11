Casa de Vidro Sudeste: Milena e Marcel conquistam vaga no BBB26





Milena e Marcel foram os candidatos mais votados pelo público na região Sudeste e garantiram uma vaga no grupo Pipoca do BBB 26. A babá recebeu 59,3% dos votos, enquanto o advogado venceu a disputa masculina com 50,52%, confirmando a preferência da audiência. O resultado foi anunciado por Tadeu Schmidt neste domingo (11), durante o Seleção BBB.

A votação começou na última sexta-feira (9), após a abertura da Casa de Vidro em Manaus, durante a Maratona Big Day. Ao final, Gabriela obteve 40,70% dos votos e Breno 49,48%, ficando fora da classificação. Com isso, Milena e Marcel se juntam oficialmente ao grupo Pipoca, a turma de participantes que entra diretamente no confinamento do BBB 26.

Milena, do BBB 26, atua como recreadora infantil e revelou que não vê a irmã gêmea há três anos. Já Marcel foi considerado um milagre ao nascer e, curiosamente, já morou no mesmo escritório em que trabalhou. A dupla agora se prepara para iniciar a convivência dentro da Casa mais vigiada do Brasil, sob os olhares atentos dos fãs e do público que acompanha cada passo da seleção.