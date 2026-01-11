Público celebra com festa e fogos a entrada de Marciele no BBB26; veja





A noite deste domingo (11) foi marcada por uma explosão de alegria em Manaus com o anúncio oficial de Marciele Albuquerque como participante do BBB 26. A paraense, que escolheu a capital amazonense como lar e construiu aqui sua trajetória, foi confirmada por Tadeu Schmidt como integrante do time Pipoca. O anúncio gerou cenas de euforia coletiva entre amigos e torcedores que se reuniram para acompanhar o programa, transformando a expectativa em uma grande celebração.

Marciele chega ao reality carregando a mistura cultural de suas raízes paraenses com a vivência em Manaus, o que já a aponta como uma das candidatas de forte representatividade nortista nesta edição. Assim que seu nome foi anunciado, as redes sociais foram inundadas por vídeos da torcida vibrando com gritos, bandeiras e muita música. A festa seguiu noite adentro, reforçando que a nova "sister" entra na casa mais vigiada do Brasil com uma base de apoio sólida e apaixonada.