Breno, Marcelo e Juliano combinam espalhar fake news para emparedar rival

No BBB 26, a madrugada deste domingo (8) foi marcada por uma jogada ousada e polêmica. Marcelo e Breno se reuniram com Juliano Floss na área externa da casa para discutir a Formação de Paredão e revelaram um plano surpreendente: espalhar uma fake news entre os adversários para manipular a votação e tentar colocar Edilson na berlinda.

Marcelo detalhou a estratégia: inventar que o alvo seria Sarah Andrade, para que a informação chegasse até ela e Cowboy a imunizasse, deixando Edilson exposto. "A gente vai falar para alguém que, possivelmente, possa ser que vá Sarah. Para isso chegar até o ouvido de Sarah e Cowboy, e Cowboy imunizar a Sarah", disse o médico.

Juliano concordou com a ideia e assentiu a estratégia. Breno reforçou o plano, afirmando que a intenção era deslocar a imunidade para outra pessoa. Entre risos, Juliano reagiu: “Que safados que vocês são. Nunca vi isso no Big Brother”.

A revelação expõe um lado mais calculista e manipulador do jogo, com os Pipocas apostando em táticas de desinformação para tentar controlar os rumos da votação. O quarto paredão do reality será formado hoje e já tem presença garantida de Samira, que foi escolhida por Sol Vega e Juliano após dinâmica neste sábado (7).