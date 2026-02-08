Samira revela plano para se vingar de brothers e Milena incentiva: 'Lembra da Sol também'
08/02/2026
BBB
No BBB 26, a tensão aumentou após o Duelo de Risco que colocou Samira no paredão por indicação de Juliano Floss e Sol Vega. Inconformada, a atendente de bar desabafou com aliados e prometeu sabotar o convívio na casa. Em conversa com Milena, Samira afirmou que pretende esconder todas as toalhas dos participantes para provocar discussões:
“Eles me pagam. Guarda a sua toalha, que eu vou esconder todas. Vai ficar todo mundo sem toalha. Quero ver brigarem!”.
A sister gaúcha disse ainda que vai começar a sabotar “um por um”, retirando pequenos confortos da casa. Milena apoiou a ideia e sugeriu que Samira pense em um bom esconderijo. Em meio ao choro, a emparedada revelou que gostaria de direcionar sua sabotagem especialmente contra Juliano Floss, responsável por sua ida ao paredão.
"Queria jogar a roupa do Juliano na piscina. Ele me decepcionou. Nunca pensei que ele iria fazer isso", desabafou aos prantos. Milena inflamou ainda mais a situação e disse que Samira estava focando apenas em Juliano, mas deveria se vingar também de Sol Vega.
A sister aproveitou para revelar à Ana Paula e Milena que os demais brothers acreditam que a recreadora é diretamente influenciada pela mineira.
