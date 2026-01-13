BBB 26: Ricardinho desperdiça água e arranja confusão com Gabriela e Chayani
Por Portal Do Holanda
13/01/2026 9h12 — em
BBB
Na madrugada desta terça-feira (13), o clima voltou a ficar tenso no Quarto Branco do BBB 26. O participante Ricardinho decidiu abrir as torneiras do espaço, derramou a água do grupo e tocou o terror. A atitude irritou Gabriela e Chayani, gerando uma discussão acalorada entre os três.
Segundo imagens exibidas ao vivo, Gabriela reclamou que Ricardinho estaria desperdiçando água de propósito, enquanto Chayani reforçou que o recurso é limitado e deveria ser usado com responsabilidade. Ricardinho, por sua vez, rebateu as críticas e disse que não via problema em usar a água, aumentando ainda mais a tensão no ambiente.
O Quarto Branco desta edição reúne candidatos que não foram escolhidos nas Casas de Vidro e disputam duas vagas extras no reality. Apenas os dois últimos que permanecerem no espaço garantem entrada definitiva na casa.
ASSUNTOS: BBB