   Compartilhe este texto
Nilton Lins

BBB 26: Ricardinho desperdiça água e arranja confusão com Gabriela e Chayani

Por Portal Do Holanda

13/01/2026 9h12 — em
BBB



Na madrugada desta terça-feira (13), o clima voltou a ficar tenso no Quarto Branco do BBB 26. O participante Ricardinho decidiu abrir as torneiras do espaço, derramou a água do grupo e tocou o terror. A atitude irritou Gabriela e Chayani, gerando uma discussão acalorada entre os três.

Segundo imagens exibidas ao vivo, Gabriela reclamou que Ricardinho estaria desperdiçando água de propósito, enquanto Chayani reforçou que o recurso é limitado e deveria ser usado com responsabilidade. Ricardinho, por sua vez, rebateu as críticas e disse que não via problema em usar a água, aumentando ainda mais a tensão no ambiente.

O Quarto Branco desta edição reúne candidatos que não foram escolhidos nas Casas de Vidro e disputam duas vagas extras no reality. Apenas os dois últimos que permanecerem no espaço garantem entrada definitiva na casa.

Bastidores da Política - O peso das regras ambientais Bastidores da Política
O peso das regras ambientais

Siga-nos no
O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.

ASSUNTOS: BBB

+ BBB


Tadeu anunciou a novidade - Foto: Reprodução TV Globo

13/01/2026

Primeira prova do líder do BBB26 acontece nesta terça-feira

Foto: Reprodução

12/01/2026

Tadeu Schmidt revela prêmio recorde e nova dinâmica de rendimento no BBB26

Foto: Reprodução

12/01/2026

Lívia Christina disputa segunda chance no BBB26 no Quarto Branco

12/01/2026

BBB26: Participantes eliminados das Casas de Vidros terão 2ª chance no Quarto Branco

Foto: Reprodução

12/01/2026

De Sol Vega a Babu: Veja quem são os 6 ícones que retornam ao BBB 26

12/01/2026

Veja momento em que Brígido, de Manaus, entra na casa do BBB26

12/01/2026

Henri Castelli, Solange Couto e mais: saiba quem são os Camarotes do BBB26

12/01/2026

BBB26 terá Quarto Branco e promete testar o psicológico dos participantes

12/01/2026

Veja momento em que Marciele Albuquerque entra na casa do BBB26

12/01/2026

Pipocas entram na casa do BBB26 e dão início oficial ao confinamento; assista

Foto: Reprodução/TV Globo

12/01/2026

Que horas começa o Big Brother Brasil 26 hoje? Saiba detalhes

Foto: Reprodução/TV Globo

12/01/2026

Anunciada no BBB26, Solange Couto já morou no Retiro dos Artistas; colegas declaram apoio

12/01/2026

Juliano Floss é o 2º candidato do grupo 'Camarote' anunciado no BBB26

12/01/2026

Solange Couto é anunciada no Camarote do BBB26

12/01/2026

'Pipocas' já estão confinados na casa do BBB26

Foto: Reprodução

12/01/2026

Após recuo na Casa de Vidro, Marcel desiste do BBB26 definitivamente

Alberto Cowboy, do “BBB7”, entra para o “BBB26” - Foto/Globo

12/01/2026

Alberto Cowboy, ex-vilão do BBB7, entra no BBB26, diz Leo Dias

Foto: Divulgação/Globo

12/01/2026

BBB26 estreia hoje com elenco do Pipoca definido pela Casa de Vidro

Apresentador Tadeu Schmidt - Foto: Reprodução Instagram

12/01/2026

BBB26 revela dois Camarotes em intervalo de novela nesta segunda-feira

Foto: Divulgação/Gshow

11/01/2026

BBB26 começa a ganhar forma com os primeiros Pipocas escolhidos pelo público

11/01/2026

Público celebra com festa e fogos a entrada de Marciele no BBB26; veja

11/01/2026

Casa de Vidro Sudeste: Milena e Marcel conquistam vaga no BBB26

Foto: Reprodução

11/01/2026

Samira e Pedro conquistam público e sairão da Casa de Vidro do Sul para o BBB26

11/01/2026

Casa de Vidro Nordeste: Maxiane e Marcelo são selecionados para o BBB26

11/01/2026

Jordana e Paulo Augusto vencem Casa de Vidro Centro-Oeste e entram no BBB26

Foto: Reprodução/Redes Socias

11/01/2026

Casa de Vidro de Manaus: Marciele e Brígido são selecionados para o BBB26

11/01/2026

BBB26: Patixa Teló rouba a cena ao visitar candidatos da Casa de Vidro de Manaus

11/01/2026

Ricardo e Paulo Augusto atendem pedidos, tiram camisas e pedem votos para entrar no BBB26

11/01/2026

Climão! Ricardinho, da Casa de Vidro de Manaus, critica Globo ao vivo


Notificação Push Onsignal

Notificação enviada!