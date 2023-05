Influencer de Manaus aluga van e finge ser Lana Del Rey em frente a hotel no Centro

GENTE?



Um homem alugou uma van, com vários seguranças, fingindo ser a Lana Del Rey chegando em seu hotel, em Manaus, e causou um alvoroço entre os fãs que esperam a cantora no local! pic.twitter.com/JrTq7os6YV — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 31, 2023

Manaus/AM - O influenciador Sandro Maldonado 'trollou' os fãs que aguardavam por Lana Del Rey na frente do hotel Juma Ópera, no Centro da cidade, e alugou uma van com seguranças para se passar pela cantora.

e o influ daqui de Manaus que alugou uma van e seguranças pra fingir que era a Lana Del Rey chegando no hotel..



EU AMO SER DE MANAUS VTNC KKKKKKKKKK pic.twitter.com/8eADItVygG — fran. (@folkszle) May 31, 2023

A chegada da van enlouqueceu os fãs, que rapidamente se desiludiram quando não foi Lana saindo do veículo, e sim Sandro, com uma peruca loira e um vestido cor-de-rosa. Alguns vaiaram o influencer, que brincou: "Vocês não valorizam a cultura local, né?".

Uma pequena multidão de fãs se aglomera em frente ao local desde as primeiras notícias de que a cantora americana está a passeio pelas redondezas.



Lana em Manaus? As informações até o momento são de que Lana Del Rey chegou a Manaus ontem (30), passou por Iranduba e hoje (31) está em Manacapuru, no interior do Amazonas. Enquanto isso, fãs seguem aguardando o seu retorno para o hotel Juma,

Lana Del Rey no Brasil - A cantora se apresentou no último dia 25 no MITA Festival, no Rio de Janeiro, e nos dias de folga aproveitou para turistar pela cidade maravilhosa. Na terça-feira, ela veio para o Amazonas, e ainda deve retornar para mais um show na edição de São Paulo do MITA, no próximo sábado, 3.