Fãs de Lana Del Rey fazem plantão em frente a hotel em Manaus; Vídeos

Fãs estão à espera de Lana Del Rey no hotel em que está hospedada, em Manaus. pic.twitter.com/mHW8ltkFNx — Lana Del Rey Brasil (@lanabrasil) May 31, 2023

Fãs estão em busca do paradeiro de Lana Del Rey após rumores da cantora em Manaus. Um grupo amanheceu na frente do hotel Juma Ópera - que costuma ser o local de hospedagem dos artistas internacionais - no centro da cidade.

AGORA SURTO COLETIVO! Fãs da Lana Del Rey Gritando por Lana, na frente do Hotel de Manaus pic.twitter.com/88uqXfDQFI — Portal Lana Del Rey (@PortalLDelRey) May 31, 2023

No vídeo que causou alvoroço nos fãs amazonense, a cantora estaria entrando em um posto de conveniência no interior do Amazonas. Um internauta relatou que o local do “flagra” seria em um posto no Cacau Pirêra.

No Brasil, Lana Del Rey fez recentemente show no Rio de Janeiro e ainda fará um show em São Paulo no MITA Festival no sábado (03).