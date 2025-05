Homem morre após ser atropelado por viatura do Corpo de Bombeiros no Zumbi

Neste momento de dor, o CBMAM expressa solidariedade e apresenta suas mais sinceras condolências aos familiares e amigos da vítima. A instituição está à disposição para prestar toda a assistência necessária a família da vítima e está colaborando integralmente com as autoridades na apuração dos fatos.

O atropelamento envolvendo uma guarnição da corporação ocorreu no momento em que a viatura, que estava com sirenes e sinais luminosos acionados, se deslocava para atender a uma ocorrência de incêndio. O pedestre surgiu repentinamente na via, impossibilitando qualquer manobra para evitar o impacto.

O Portal do Holanda entrou em contato com o Corpo de Bombeiros para obter mais informações sobre o acidente. Confira abaixo a nota divulgada pelo CBMAM.

Manaus/AM - Um homem, ainda não identificado, morreu após ser atropelado por uma viatura do Corpo de Bombeiros, na noite desta quinta-feira (22), na avenida Cosme Ferreira, no bairro Zumbi, zona Leste de Manaus.

