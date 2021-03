Há 1 ano, primeiro caso de covid-19 era confirmado no Amazonas

Manaus/AM - Neste sábado (13/), completa um ano que o primeiro caso de Covid-19 foi confirmado no Amazonas. Até o momento, mais de 11 mil vidas foram perdidas e 328 mil casos foram registrados.

Desse total, 280.752 pessoas estão recuperadas, conforme dados do dia 11 de março divulgados pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM).

O governador Wilson Lima se manifestou sobre esse ano de pandemia no estado. “Nós fomos atingidos de maneira muito forte pela pandemia de Covid e, infelizmente, perdemos muitas vidas. A gente, assim como em qualquer parte do mundo, tem aprendido com os avanços que a ciência tem dado no entendimento do novo coronavírus e a vacina é uma esperança. Esta é uma batalha que, ao mesmo tempo que exige do Estado soluções rápidas, ela só pode ser vencida com a contribuição de toda a sociedade. Então, até que a gente tenha toda a população vacinada, é preciso que todos continuem seguindo todas as medidas de prevenção”, ressaltou.

No dia 28 de janeiro de 2020, quando o Brasil registrou o primeiro caso suspeito de Covid-19, o Governo do Amazonas implantou o Comitê Interinstitucional Ampliado de Gestão de Emergência em Saúde Pública para Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios, coordenado pela FVS-AM e participação de órgãos estaduais, federais e municipais.

Também em janeiro de 2020, a FVS-AM emitiu alertas para a rede de saúde para atualização profissional e de fluxos e protocolos para casos de Síndromes Respiratórios Agudas Graves (SARAGs), em especial Covid-19; e a Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) definiu o Hospital e Pronto Socorro (HPS) Delphina Aziz como unidade de referência para o tratamento da doença, iniciando o trabalho de organização da rede.

Desde então, a FVS-AM elaborou o Plano de Contingência para Enfrentamento da Covid-19, atualizado permanentemente, reunindo orientações sobre vigilância epidemiológica e de assistência à saúde, em parceria com a SES-AM. Também emitiu 343 boletins diários epidemiológicos, 17 Boletins da Situação Epidemiológica da Covid-19 e SRAGs e 11 tipos diferentes de painéis epidemiológicos, que têm norteado as ações pelo poder público.

Entre as medidas recomendadas, está a de isolamento social para conter a proliferação da Covid-19. Em um ano, entre os mais de 130 atos editados pelo Estado para enfrentamento da doença, 35 decretos trataram de medidas de isolamento ou distanciamento social, sendo o primeiro publicado no dia 16 de março de 2020 (Decreto 42.061), três dias após o primeiro caso de Covid-19 registrado no Amazonas.

Em janeiro de 2021, o Amazonas entrou em colapso da saúde com falta de oxigênio e falta de leitos na rede pública e privada. A crise sem precedentes teve recordes de mortes no Estado nos primeiros dois meses do ano. No dia do colapso em 14 de janeiro de 2021, pessoas morreram asfixiadas quando o oxigênio acabou em vários hospitais de Manaus.

Vacina - O Governo do Amazonas já recebeu 763.220 doses de vacinas, das quais já entregou 729.945 aos municípios e outras 32.494 doses ainda armazenadas, em apoio a prefeituras que não têm estrutura para guardá-las. O Amazonas está em primeiro lugar em vacinação no país, com 421.425 doses aplicadas.