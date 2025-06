Fiscalizações flagram 39 motoristas embriagados no fim de semana em Manaus

Manaus/AM - As fiscalizações do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), entre a sexta-feira (06) e o domingo (08), resultaram no flagra de 39 motoristas embriagados, duas prisões em flagrante e 943 autuações. As ações foram realizadas nas zonas centro-sul, sul, oeste, norte e centro-oeste de Manaus.

Nos três dias de operações, além das 943 autuações, 41 veículos foram removidos, sendo carros (12) e motocicletas (29). Buscando promover a segurança viária e, consequentemente reduzir o número de sinistros, a Fiscalização também realizou 432 testes rápidos de alcoolemia.

Um dos casos de alcoolemia resultou em auto de prisão em flagrante. Além disso, outro condutor também foi preso por desobediência. Ambas as prisões foram efetuadas entre a noite de sexta-feira e a madrugada de sábado, na alameda Alphaville, na zona norte da capital. Os envolvidos foram encaminhados para o 6º Distrito Integrado de Polícia (DIP), também na zona norte de Manaus.

CIF

Na sexta-feira, o Detran Amazonas deu apoio a uma operação da Central Integrada de Fiscalização (CIF), nas avenidas Pedro Teixeira, Max Teixeira, Noel Nutels e na alameda Alphaville, tendo como alvo bares e “adegas”. Na ação, coordenada pelo 27º Distrito Integrado de Polícia (DIP) e pela 27ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o Detran-AM removeu uma carretilha de som, popularmente conhecida como “paredão”.

E no sábado (07), foi realizada uma operação integrada com o Comando de Policiamento da Área Centro-Sul (CPA Centro-Sul), na avenida Nilton Lins. E no domingo, uma operação integrada de fiscalização na rodovia AM-450, conhecida como Rapidão.

No mesmo dia, com apoio da Polícia Militar, também teve uma operação no Parque Senador Jefferson Péres, localizado entre as avenidas Sete de Setembro e Lourenço da Silva Braga, bairro Centro, zona sul de Manaus. Nos arredores do parque, as ações do Detran-AM inibiram um evento realizado em via pública sem autorização, conhecido como “adega”.

“As ações promovidas pela equipe de Fiscalização do Detran-AM, em diversas zonas da capital, são pensadas de maneira estratégica para gerar maior segurança viária e evitar sinistros. Buscamos, ainda, intensificar as fiscalizações para que casos de alcoolemia nos finais de semana sejam cada vez menores”, destaca o coordenador geral da Fiscalização do Detran-AM, Arthur Cruz.