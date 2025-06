Duas pessoas morrem em acidente entre lancha e rabeta em Autazes

Manaus/AM - Duas pessoas, sendo elas uma mulher e um homem, morreram em um acidente envolvendo uma lancha e uma rabeta, neste domingo (08), no município de Autazes, no interior do Amazonas.

De acordo com informações preliminares, a mulher estava na lancha e o homem na rabeta. Com o impacto do acidente, os dois foram arremessados na água. O corpo da mulher foi encontrado no msm dia, já o homem foi encontrado nesta segunda-feira (09).

As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.