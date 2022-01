Edital para contratar profissionais da saúde no Amazonas é liberado após alterações

Manaus/AM- O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), autorizou o Edital de Chamamento Público para contratação temporária de profissionais da saúde em Manaus e interior do Amazonas, após notificação sobre irregularidades que levaram à suspensão do certame.

Na última terça-feira (25), o conselheiro suspendeu as contratações e determinou que a SES fizesse os ajustes no edital. Entre as principais irregularidades apontadas, estavam imposições sobre as vagas destinadas às Pessoas com Deficiência, que estavam em desacordo com leis estaduais, configurando risco de contratações irregulares.

Ao ser notificada sobre as irregularidades e a consequente suspensão do Edital, a SES-AM respondeu ao TCE-AM informando que já havia, de imediato, cumprido todas as determinações do conselheiro-ouvir Josué Cláudio.