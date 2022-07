Dragas de garimpo ilegal voltam a se estabelecer no Rio Madeira no Amazonas

Em novembro ao ano de 2021, uma imensa “cidade do garimpo”, se formou no Rio Madeira para extrair ouro ilegal na região. Na época, as águas foram contaminadas por mercúrio e o meio ambiente e a saúde de ribeirinhos foi diretamente afetada por conta da prática ilegal.

Em grupos do Facebook, eles chegam até a oferecer empregos nas balsas. A Prefeitura do município de Anamã afirma que não tem conhecimento da situação e a PF não se manifestou sobre o assunto.

Segundo moradores de Autazes e Nova Olinda do Norte, cerca de 15 balsas com dragas foram vistas descendo o rio e se estabelecendo na região nessa segunda-feira (11).

Manaus/AM – Seis meses depois de uma operação da Polícia Federal (PF), destruir mais de 30 balsas de garimpeiros ilegais no Rio Madeira, no Amazonas, novas denúncias revelam que um grupo de homens está retornando à área para realizar a extração ilegal de ouro.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.