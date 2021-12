Mais de 30 balsas são destruídas em nova operação contra garimpo ilegal no Amazonas

Uma nova operação contra o garimpo ilegal no Rio Madeira, no município de Borba, destruiu 34 balsas. Dessa vez, ninguém foi preso. Agentes da Polícia Federal e do Ibama estão no Rio Madeira desde o fim de novembro. Na primeira fase da operação Uiara 131 balsas foram destruídas e 3 garimpeiros foram presos. A fiscalização continua, pois segundo as investigações os garimpeiros que estavam na região de Autazes foram para Borba com as dragas. Recentemente, amostras constataram que a água na região estava contaminada por mercúrio.

Your browser does not support the video tag.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.