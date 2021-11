131 balsas são apreendidas e 3 são presos por garimpo ilegal no Rio Madeira

A prefeitura de Autazes informou que essas pessoas que ficaram desabrigadas no Rosarinho, estão recebendo suporte com suprimentos, fraldas para crianças e transporte para que possam retornar aos seus municípios.

Os prefeitos Dedei Lobo (PSC), de Humaitá, e Anderson Cavalcante (PSC), de Autazes, informaram que prestam apoio aos garimpeiros e suas famílias. Após inúmeras pessoas ficarem desabrigadas, estes ficaram ilhados na comunidade do Rosarinho, onde receberam ajuda local para retornar às respectivas cidades ou permaneceram em alojamento em Nova Olinda do Norte.

Parte dessas 131 balsas foram queimadas ou destruídas pela polícia, e, devido a ação, famílias de garimpeiros realizaram manifestações na região de Manicoré e Novo Aripuanã. Eles relataram que dezenas de pessoas ficaram ilhadas, algumas só com a roupa do corpo e sem suprimentos.

A operação realizada pela Polícia Federal (PF), com o apoio das Forças Armadas no último fim de semana, apreendeu cerca de 131 balsas e prendeu três pessoas no Rio Madeira, no Amazonas.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.