PF se pronuncia sobre 300 balsas de garimpo ilegal atracadas em rio no Amazonas

Depois de tomar ciência da chegada de 300 balsas de garimpo ilegal no Rio madeira, no Amazonas, a Polícia Federal emitiu nota nesta quarta-feira (24) sobre a situação. Leia na íntegra:

"A Polícia Federal informa que tomou conhecimento das atividades ilícitas que estão ocorrendo no Rio Madeira, no Amazonas, com a presença de várias balsas que estariam promovendo a atividade ilegal de garimpo, e, juntamente com outras instituições, estabelecerá as melhores estratégias para o enfrentamento do problema e interrupção dos danos ambientais.

Coordenação-Geral de Comunicação Social".

Há cerca de 15 dias, cerca de 300 balsas usadas para garimpo ilegal atracaram no Rio Madeira, no município de Autazes, no Amazonas. As embarcações começaram a chegar ao local após rumores de que havia ouro na comunidade de Rosário.

As balsas foram ancoradas em área de órgãos federais, cuja competência são da Polícia Federal, Marinha, Agência Nacional de Mineração e do Ibama.