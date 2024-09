Confira programação especial de transporte e trânsito para ‘Passo a Paço 20

Manaus/AM- O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), informa que durante os três dias do maior festival de artes integradas do Norte, o “Manaus Passo a Paço 2024”, o sistema de transporte público terá esquema especial com linhas operando durante todo o evento, inclusive, na madrugada dos dias 5, 6 e 7 de setembro.

Nos dias do evento, as linhas de ônibus 121, 126, 214, 219, 227, 315, 321, 356, 440, 422, 443, 448, 500, 540, 560, 612, 621, 640, 650, 652 e 676 farão mais uma viagem após a meia-noite. Além disso, após esse horário, 22 ônibus de apoio farão viagens extras, conforme orientação de fiscais de transporte e das empresas operadoras do sistema.

A avenida Epaminondas estará liberada para o tráfego de ônibus do transporte público que devem seguir até a praça da Matriz e, depois, seus itinerários normais.

Os técnicos do IMMU estarão no local para avaliar o fluxo de pessoas e veículos nas imediações do evento e, caso haja necessidade, os ônibus irão retornar a partir da praça da Saudade.

No Terminal Central da Matriz, apenas a pista da esquerda (mais próxima à igreja da Matriz) estará liberada para os ônibus do transporte público. A pista da direita (mais próxima ao Banco do Brasil) estará interditada para facilitar o fluxo do público em direção aos palcos do "Passo a Paço".

Na avenida Epaminondas, as paradas de ônibus estarão desativadas, após a praça da Saudade, a partir de 19h, nos dias do evento.



Trânsito

Quanto ao fluxo de veículos particulares, a via será interditada a partir das 6h nas seguintes vias: rua Governador Vitório entre rua Padre Ghislandy e Visconde de Mauá (acesso local apenas para moradores, trabalhadores do evento e funcionários da Marinha); rua Frei José dos Inocentes e rua Bernardo Ramos entre Epaminondas e Governador Vitório (acesso local); avenida 7 de Setembro entre rua Taqueirinha e avenida Epaminondas; interdição da rua 15 de Novembro - entre a rua Visconde de Mauá e avenida 7 de Setembro.

A partir de 15h, haverá interdição da rua Luiz Antony, entre a rua 10 de Julho e rua Padre Ghislandy, fluxo de veículos desviado para a rua 10 de Julho.

A partir de 19h, será interditado todo o corredor da avenida Epaminondas, que será de circulação exclusiva para o transporte coletivo, com a triagem iniciando na avenida Leonardo Malcher com avenida Constantino Nery. Interdição da rua Lobo D’Almada entre José Clemente e 10 de Julho, desvio do fluxo para a José Clemente.