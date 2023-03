Começa hoje audiência que vai determinar se suspeitos de matar Dom e Bruno vão a júri popular

Manaus/AM - Começa nesta segunda-feira (20), as audiências de instrução e julgamento para decidir se os acusados de assassinar o indigenista Bruno Pereira e o jornalista Britânico Dom Phillips, vão a júri popular. O crime ocorreu em junho do ano passado no Vale do Javari, no município de Atalaia do Norte.

Ao todo, 15 testemunhas serão ouvidas até quarta-feira (22) para verificar se as provas colhidas durante durante o inquérito policial são suficientes ou não para os suspeitos iram a júri popular. O depoimento dos acusados acontecerá por videoconferência.

Bruno e Dom desapareceram no dia 5 de junho durante uma expedição no Vale do Javari, que é palco de conflitos por conta do tráfico de drogas, roubo de madeira e garimpo ilegal. Os restos mortais deles foram encontrados no dia 15 do mesmo mês.

O Ministério Público Federal denunciou Amarildo da Costa Oliveira, conhecido pelo “Pelado”; Oseney da Costa de Oliveira, conhecido como “Dos Dantos”; e Jefferson da Silva Lima, conhecido como “Pelado da Dinha” pelo assassinato das vítimas.