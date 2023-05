Com olho perfurado, boto ‘Curumim’ será examinado por especialistas hoje no Amazonas

O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), informou ao Portal do Holanda que o Centro Nacional de Pesquisa e Conservação da Biodiversidade Amazônica (Cepam) e o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia (Inpa) enviaram veterinários para realizar medicações contra possíveis infecções no Curumim.

Manaus/AM - Especialistas vão examinar o Boto-cor-de-rosa “Curumim”, nesta terça-feira (30), após o animal ter sido atingido com uma zagaia - um espécie de arpão - no olho esquerdo no dia 19 de maio, em Novo Airão, interior do Amazonas.

