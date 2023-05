Carauari: um paraíso esquecido no Amazonas

A cidade de Carauari distante 787 quilômetros da capital amazonense, vem enfrentando um período de abandono e descaso. Localizada à margem esquerda do Rio Juruá, a cidade sofre com o esquecimento dos poderes municipais.

As ruas do município encontra-se estado de calamidade pública, repleta de crateras, que além de dificultar a locomoção dos moradores, acumulam água e propiciam acidentes, cada vez mais graves.

No último dia 19 de maio, uma caminhonete foi engolida por uma das milhares de crateras que vem cobrindo a cidade, que sobre a administração de Bruno Ramalho vem se deteriorando em uma velocidade assustadora. As fotos e denúncias do descaso na infraestrutura municipal não param de chegar, o que externa a revolta da população com a administração e o desejo latente de mudança que cresce à medida que a cidade se encontra cada vez mais abandonada.

Os Acidentes causados pela falta de infraestrutura da cidade tem se tornado cena corriqueira, assim como a insatisfação de quem precisa do mínimo de condições para manter uma vida digna.

Um morador da Estradinha do 14Bis explica que já reside no local há mais de 10 anos e em todo esse período a rua nunca foi asfaltada o que gera grandes transtornos principalmente na época de chuva. “ Existem milhões de promessas, época de campanha os políticos lembram que existimos, passou a eleição eles nos esquecem. Eu tenho filhos e todas as vezes que chove eles tem que faltar aula pois não tem condições de passar na rua”, explica o morador que preferiu não se identificar.

No entanto não é só a Estradinha do 14Bis que encontra-se eu m calamidade, a Rua Nilo Pinheiro, e outro caso que não está pior por conta da iniciativa privada de alguns moradores que vez por outra jogam concreto para tampar os buracos e assim permitir a circulação na rua. Já a Rua Abdon Diniz Pinto, encontra-se praticamente intransitável, já que onde deveria haver asfalto agora da lugar a buracos que vem crescendo na mesma velocidade do descaso da admoestação pelo município.