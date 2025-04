Azul é condenada por danos morais após falha em assistência no Amazonas

O juiz destacou que o Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso e que a responsabilidade da companhia aérea é objetiva, ou seja, não depende da comprovação de culpa. Considerou ainda que o dano moral é presumido nessas situações, dispensando prova adicional. O valor da indenização foi fixado em R$ 4 mil, com acréscimo de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A consumidora havia adquirido passagens para o voo AD4184, que partiria de Tefé para Manaus em 4 de agosto de 2023. No aeroporto, foi surpreendida pelo cancelamento do voo e, mesmo após mais de três horas de espera, não recebeu informações adequadas. Somente depois desse período a companhia informou que o voo seria remarcado para o dia seguinte, o que obrigou a passageira a retornar à sua cidade de origem, Alvarães, para refazer o trajeto no dia seguinte.

O Portal do Holanda foi fundado em 14 de novembro de 2005. Primeiramente com uma coluna, que levou o nome de seu fundador, o jornalista Raimundo de Holanda. Depois passou para Blog do Holanda e por último Portal do Holanda. Foi um dos primeiros sítios de internet no Estado do Amazonas. É auditado pelo IVC e ComScore.