Serviços de manutenção custam R$ 629 mil a Benjamin Constant

Benjamin Constant/AM - A prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, com fornecimento de peças, acessórios e óleos para os veículos automotores pertencentes ou a serviço da prefeitura local vai gerar gastos de R$ 629 mil, conforme pregão presencial nº 030/2022–CPL/SRP, que definiu fornecedores.

O prefeito David Nunes Bemerguy homologou licitação que registrou valor global de R$ 629.200,00 em quatro propostas vencedoras. A empresa Valdir Pereira do Vale, com R$ 344.000,00, ficou com o maior valor.

As demais vencedoras são: A2 Comércio de Veículos, com R$110.000,00, WJF do Vale, com R$108.000,00, e a Wilson Albuquerque Sobrinho, com R$ 67.200,00.