Benjamin Constant tem mais R$ 1,5 milhão em gastos com remédios

Benjamin Constant/AM – A aquisição de medicamentos da atenção básica vai onerar as finanças da prefeitura local em R$ 1,5 milhão, conforme pregão presencial nº 023/2022–CPL/SRP, que definiu valores e elegeu fornecedores.

O prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy, homologou, no dia 5 de abril, licitação que teve cinco vencedoras e registrou valor global de R$ 1.507.285,4.

A empresa Santa Mônica Distrib. de Prod. Farmacêuticos, com R$ 774.470,40, equivalente a cerca de 51% do valor dos itens licitados, ficou com a maior participação.

Confira a participação das demais vencedoras: Vimed Com. e Repres. de Prod. Hospitalares, com R$ 423.690,00, Mapemi-Brasil Mat. Médicos e Odontológicos, com R$ 150.897,60, Decares Comércio, com R$ 102.602,40 e a Vinorte Com. de Prod. Hospitalares Ltda, com R$ 55.625,00.