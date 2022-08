Secretário de Saúde do Amazonas recebe Medalha do Exército Brasileiro

Em seu discurso, Anoar agradeceu a confiança: “Na noite de ontem tive a honra de ser agraciado com a Medalha do Exército Brasileiro. Agradeço aos Generais Furlan ( Comandante Militar da Amazônia ) e, em especial, ao General Omar ( Comandante da 12ª região militar ) e fazê-los saber que foi um momento único e muito emocionante receber esta honraria de uma instituição tão respeitada e admirada”.

Manaus/AM – O secretário de Saúde Anoar Samad foi homenageado com a Medalha do Exército Brasileiro na noite dessa quarta-feira (24), na sede do Comando Militar da Amazônia, na avenida Coronel Teixeira, no bairro Ponta Negra.

