Projeto Barco Escola do TRT-11 é finalista do 1º Prêmio de Justiça do Trabalho Sustentável

Manaus/AM - O projeto Barco Escola, do Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (AM/RR), é finalista do 1º Prêmio de Justiça do Trabalho Sustentável na categoria Dimensão Social. Com a proposta de aproximar a Justiça do Trabalho das comunidades ribeirinhas, a expedição inaugural ocorreu no dia 26 de junho deste ano. A iniciativa está em sintonia com uma das principais metas da gestão do biênio 2022/2024, por meio de ações que possibilitem a inclusão dos segmentos sociais mais vulneráveis, e conta com a parceria da startup Tree Earth.

De acordo com o presidente do TRT-11, desembargador Audaliphal Hildebrando da Silva, o projeto é voltado à sustentabilidade e à preservação da Amazônia, aliadas à promoção do trabalho decente. “Ações que preservem a saúde ambiental do planeta são de fundamental importância, fazendo com que o homem possa explorar a biodiversidade da Amazônia sem degradá-la. Assim, cumprimos os ditames dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e podemos contribuir para um equilíbrio ambiental, além do combate ao trabalho infantil e ao trabalho escravo,”, explicou.

Feliz com o anúncio do projeto entre os finalistas do prêmio nacional que reconhece iniciativas de sustentabilidade na Justiça do Trabalho, o dirigente ressaltou que o TRT-11 vivencia de perto a questão ambiental por reunir dois estados amazônicos, ambos com grandes dimensões, riqueza inestimável e diversidade de povos indígenas. Entre as ações do projeto estão o plantio de mudas de árvores nativas, cursos para estudantes de escolas públicas e a troca de conhecimento com comunidades ribeirinhas para preservação da Floresta Amazônica.

Ao todo, 13 projetos finalistas disputam o troféu “Justiça do Trabalho Sustentável 2023” em quatro categorias (social, ambiental, econômica e cultural). O objetivo do prêmio é reconhecer e disseminar projetos, ações e práticas de sustentabilidade implementadas na Justiça do Trabalho. A cerimônia de premiação será realizada durante o 8º Encontro Nacional de Sustentabilidade da Justiça do Trabalho, de 28 de novembro a 1º de dezembro, em Belém (PA).