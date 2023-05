Interior do Amazonas fecha abril com 10% de redução em relação ao ano passado, diz SSP

Manaus/AM - Os municípios do interior do Amazonas apresentaram no mês de abril de 2023, uma redução de 10% no número de homicídios em relação ao mesmo mês de 2022. Os dados parciais são do Centro Integrado de Estatística de Segurança Pública (Ciesp), que mostram a redução seguindo uma tendência de queda no estado do Amazonas, alcançada no primeiro trimestre deste ano, onde os homicídios em geral caíram 5%.

O resultado reflete ações do sistema de segurança, que tem fortalecido as operações tanto na capital quanto no interior, por meio das operações das forças de Segurança e Salvamento.

Reduções

Nos primeiros quatro meses deste ano, o estado do Amazonas reduziu o número de homicídios em 5%. Com os resultados do quadrimestre, a tendência de queda se manteve em todo o Estado em relação ao mesmo período do ano passado.