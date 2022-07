Compra de material didático custa R$ 817 mil a Benjamin Constant

Benjamin Constant/AM – A compra de material didático pela prefeitura local vai consumir recursos de R$ 817 mil, conforme pregão presencial nº 024/2022 – CPL/SRP, que elegeu fornecedores.

A Comissão Permanente de Licitação (CPL) acatou como vencedoras propostas de quatro empresas que totalizam o montante de R$ 817.043,70.

As empresas vencedoras são: José Carlos Gomes da Costa, com R$ 308.836,00, Raimundo Emerson Lucas Tavera, com R$ 304.627,10, V Nascimento Carvalho – ME, com R$ 150.440,00, e a AIG Comercial Ltda., com R$ 53.140,60.

O prefeito de Benjamin Constant, David Nunes Bemerguy, homologou a licitação em 14 de junho de 2022.